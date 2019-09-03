شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب عبدالله الفيصل.. موعدنا «مارس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) من المقرر أن تنهي الشركة المسؤولة عن صيانة استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة أعمالها في شهر مارس القادم 2020، وعلى ضوء ذلك سيتم تسليم الملعب للهيئة العامة للرياضة، التي بدورها ستقوم بتسليمه للجهة المشغلة لمباريات الأندية التي ستستضيف مباريات الاتحاد والأهلي عليه، إذ أجرت الشركة المسؤولة عن صيانة الملعب تعديلات جذرية لتحسين مستوى الخدمة في الملعب ورفع السعة الاستيعابية لمدرجات الجماهير من المقرر أن تنهي الشركة المسؤولة عن صيانة استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة أعمالها في شهر مارس القادم 2020، وعلى ضوء ذلك سيتم تسليم الملعب للهيئة العامة للرياضة، التي بدورها ستقوم بتسليمه للجهة المشغلة لمباريات الأندية التي ستستضيف مباريات الاتحاد والأهلي عليه، إذ أجرت الشركة المسؤولة عن صيانة الملعب تعديلات جذرية لتحسين مستوى الخدمة في الملعب ورفع السعة الاستيعابية لمدرجات الجماهير الرياضية إلى 30 ألف مشجع، كما تم إنشاء مقصورة ملكية بمواصفات عالية، واعتماد المنصتين الذهبية والفضية التي تم تزويدهما بخدمات لوجستية، وتحسين الدرجتين الأولى والثانية في المدرجات، إلى جانب اختيار أفضل أنواع الإنارة على مستوى العالم، وتزيين الملعب بشاشتين إلكترونيتين على الجهتين الشمالية والجنوبية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمواقف خارج الملعب، واعتماد البوابات الإلكترونية لتسهيل إمكانية دخول وخروج المتفرجين إلى الملعب خلال 15 دقيقة. وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل زار في شهر يناير الماضي استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ووقف على أبرز المعوقات التي حالت دون الانتهاء من أعمال الملعب.



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