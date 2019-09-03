كوريا تجهز الرماة السعوديين لكأس آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يواصل المنتخب السعودي للسهام تدريباته اليومية في المعسكر الخارجي الذي انطلق الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية، ويمتد حتى السابع من سبتمبر الحالي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا «المرحلة الثالثة» التي تحتضنها الفلبين خلال الفترة من 8 - 15 سبتمبر الحالي، حيث يشارك في المعسكر الإعدادي 6 رماة وهم: عبدالله آل جبر، عبدالإله بن علي، فارس العتيبي، محمد الراشد، نواف عسيري ومحمد مذكور.

وركز مدرب أخضر السهام بول قدر خلال تدريب أمس على التدريبات البدنية واللياقية داخل الصالة في الحصة الأولى قبل أن يخصص الحصة المسائية للتدريبات الفنية في ميدان السهام.