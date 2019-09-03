الهلال يقلل تكاليف العلاج خارجيا بإنشاء إدارة طبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

بادر مجلس إدارة نادي الهلال بإنشاء إدارة متخصصة في الطب والأداء الرياضي بمسمى «الإدارة الطبية والأداء الرياضي».

وتأتي هذه الخطوة من إدارة النادي سعيا إلى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للاعبي النادي في جميع الفئات والألعاب والعمل على وقايتهم من الإصابات.

وقد أبرمت إدارة النادي عقدا مع طبيب المنتخب السعودي السابق الدكتور مبارك المطوع للإشراف على الإدارة المستحدثة.

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وينتظر أن تحذو أندية أخرى حذو إدارة نادي الهلال، كونها تعاني ضعفا في الأجهزة والكوادر الطبية المتخصصة، مما حدا بكثير منها إلى انتداب لاعبيها للعلاج والتأهيل خارجيا كعبء ثقيل على الإدارات نظرا للتكاليف المضاعفة.

وقد شهد الموسم الماضي سفر عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين لمراجعة أطباء متخصصين في الإصابات الرياضية لعرض إصاباتهم وإجراء عمليات جراحية، والتأهيل بمراكز متخصصة.

المهام

تنظيم العمل الطبي في جميع الألعاب والفئات

الاختيار والتقييم والإشراف على الكوادر الطبية في النادي

تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للاعبين

تقنين مصروفات المستلزمات الطبية والعلاج خارجيا

متابعة الخدمات المقدمة من الراعي الطبي.

الأهداف