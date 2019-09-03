تهذيب قصات لاعبي الرائد بضغط جماهيري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

نفذ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد تعليمات المدير الفني بيسنيك هاسي بشأن تهذيب قصات الشعر التي ظهروا بها أثناء المعسكر التحضيري أو خلال اللقاء الأول للفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتحاد بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وجاءت مطالبات هاسي للاعبين نتيجة الرسائل المتعددة التي نادت بها جماهير النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال التواصل مع مسؤولي الجهاز الإداري للفريق، بضرورة تهذيب اللاعبين قصاتهم بعد أن ظهروا بتقليعات غريبة بداية الموسم الحالي.

من ناحية ثانية، يدخل الرائد اليوم معسكرا تحضيريا في الرياض لمدة 5 أيام يخوض خلاله لقاء تجربيا يسبق مواجهة أبها في ملعبه ضمن الجولة الثالثة لدوري المحترفين.