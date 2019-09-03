سطوة سعودية على قائمة صانعي الفرح بتصفيات المونديال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منذ عام 1994 وحتى 2018، احتل اللاعب السعودي واجهة أبرز صانعي الفرح من غرب آسيا في تصفيات كأس العالم بعد أن آلت الواجهة منذ عام 1982 وحتى 1990 إلى لاعبين من دول أخرى. وقبل أيام قليلة من انطلاق منافسات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريرا حول أبرز النجوم العرب بمنطقة غرب آسيا بتصفيات كأس العالم الذين ساهموا في تأهل منتخبات بلادهم إلى العرس العالمي.

1982 الكويتي عبدالعزيز العنبري

الكويت أول منتخب من غرب آسيا يتأهل إلى نهائيات كأس العالم، وذلك في نسخة عام 1982 بإسبانيا.

وخلال مشوار التصفيات برز أكثر من لاعب في صفوفه، منهم عبدالعزيز العنبري وفيصل الدخيل وجاسم يعقوب وفتحي كميل، وكان الاختيار صعبا بين مهاجمي هذا الجيل لتحديد المهاجم الأبرز، خاصة بين الدخيل والعنبري، إلا أن العنبري اختير كأفضل المهاجمين، وخاصة أنه سجل 5 أهداف في التصفيات من بينها هدف الفوز 1-0 على السعودية بالرياض ثم هدف الفوز على الصين 1-0 في الكويت خلال الدور النهائي من التصفيات.

صانعو الفرح من غرب آسيا بتصفيات المونديال

1986 العراقي حسين سعيد

العراق ثاني منتخبات غرب آسيا التي نجحت في التأهل إلى كأس العالم، وذلك في نسخة 1986 بالمكسيك.

وكان من الصعب أيضا، اختيار المهاجم الأبرز بعد أن برز أكثر من لاعب على رأسهم حسين سعيد وأمجد راضي، ولكن تم اختيار حسين سعيد، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف قادت الفريق للتأهل إلى المكسيك، في حين سجل أمجد راضي 3 أهداف.

ولم تقتصر أهداف حسين سعيد على العدد فقط، بل إن أهدافه كانت حاسمة خاصة في الأدوار النهائية، فقد سجل هدفين في الإمارات خلال مباراة الذهاب التي فاز فيها العراق 3-2 في دبي.

وبعد ذلك في الدور النهائي من التصفيات، تعادل العراق مع سوريا 0-0 بدمشق، وفي مباراة الإياب سجل حسين سعيد الهدف الأول قبل أن يحقق العراق الفوز 3-1 في الطائف.

1990 الإماراتي عدنان الطلياني

للنسخة الثالثة على التوالي تأهل منتخب عربي إلى كأس العالم، وهذه المرة عام 1990 بإيطاليا وكان المتأهل منتخب الإمارات.

وخلال مشوار التصفيات الآسيوية برز أكثر من نجم مميز في المنتخب الإماراتي، أبرزهم المهاجم عدنان الطلياني إلى جانب عبدالرزاق إبراهيم وزهير بخيت وخالد إسماعيل وخليل مبارك.

ولكن الطلياني فرض نفسه بعدما سجل 4 أهداف خلال التصفيات كهداف للفريق.

أهداف الطلياني كانت حاسمة، حيث سجل في الدور النهائي من التصفيات هدف الفوز على الصين 2-1، ثم سجل هدف التعادل مع كوريا الجنوبية 1-1 لتحصل الإمارات على بطاقة التأهل.

1994 السعودي سعيد العويران

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يذكر العالم بأسره هدف المهاجم سعيد العويران في مباراة بلجيكا بكأس العالم 1994 الذي منح منتخب بلاده الفوز قبل أن يتأهل الأخضر إلى دور الـ16.

ولكن نجومية العويريان كانت في القمة قبل ذلك، حيث إنه خلال مشوار التصفيات سجل 7 أهداف أهمها هدفه في الكويت بالجولة الأخيرة من مشوار الدور الأول، عندما حققت السعودية الفوز 2-0 وخطفت الصدارة، ثم سجل هدف التعادل في العراق 1-1 بالجولة قبل الأخيرة من الدور النهائي كهدف وضع السعودية في موقع قادر على حسم التأهل بالجولة الأخيرة التي شهدت الفوز على إيران 4-3.

1998 السعودي خالد مسعد

في كأس العالم 1998 بفرنسا، بات المنتخب السعودي أول منتخب من غرب آسيا يتأهل للمرة الثانية على التوالي إلى النهائيات، بعد ما كان حافلا بالنجوم والمواهب، ولكن هداف الفريق خلال مشوار هذه التصفيات كان خالد مسعد الذي نجح بتسجيل 7 أهداف.

أهداف المولد لم تقتصر على العدد فقط، بل إن أهميتها كانت كبيرة أيضا، ففي الدور النهائي من التصفيات سجل هدفا أمام الكويت، ثم سجل هدف الفوز على إيران 1-0، وهدف التعادل مع الصين 1-1.

2002 السعودي سامي الجابر

تأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي بعدما بلغ نسخة عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

ومن جديد برز أكثر من لاعب في التصفيات مثل طلال المشعل الذي سجل 11 هدفا وعبيد الدوسري 10 أهداف، وسامي الجابر وغيرهم.

ووقع الاختيار هذه المرة بشكل استثنائي على الجابر الذي سجل 8 أهداف في التصفيات، وكذلك لدوره على امتداد مشاركاته المختلفة بالتصفيات، حيث سجل هدفين بتصفيات 1994 وهدفا في تصفيات 1998 بالإضافة إلى أهدافه الثمانية بتصفيات 2002 وأضاف إليها 3 أهداف بتصفيات 2006.

وخلال تصفيات كأس العالم 2002 جاءت 3 من أهداف الجابر خلال الدور النهائي، بعدما سجل في تايلاند مرتين، وفي البحرين.

كما يحمل الجابر في مسيرته المشاركة في 4 نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم من عام 1994 ولغاية 2006، وسجل في 3 نسخ مختلفة من المونديال أعوام 1994 و1998 و2006.

2006 السعودي ياسر القحطاني

سجل الأخضر المشاركة الرابعة بنهائيات كأس العالم، وذلك بنسخة 2006 في ألمانيا.

وخلال هذه التصفيات برز في الأخضر أكثر من لاعب، منهم ياسر القحطاني وسامي الجابر وإبراهيم سويد وسعد الحارثي، لكن القحطاني كان النجم الأبرز في تسجيل الأهداف، بعدما أحرز 4 أهداف وضعت السعودية على طريق التأهل، ومن بين أهداف القحطاني المهمة، الهدف الثاني في المباراة التي تغلبت فيها السعودية على كوريا الجنوبية 2-0.

2018 السعودي محمد السهلاوي

بعد غياب نسختين على التوالي، تأهل الأخضر لكأس العالم 2018 في روسيا، وكان من أبرز نجومه المهاجم محمد السهلاوي الذي تصدر ترتيب هدافي التصفيات ككل برصيد 16 هدفا، وهو رقم لم يبلغه في كل التصفيات العالمية سوى الإماراتي أحمد خليل والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

برز السهلاوي بقوة خلال الدور الثاني من التصفيات عندما سجل 14 هدفا في 8 مباريات، وهو أكثر من نصف أهداف الأخضر في هذا الدور (بلغت 28 هدفا).

في الدور الثالث، أضاف السهلاوي هدفين إلى رصيده لينهي التصفيات بمجموع 16 هدفا.