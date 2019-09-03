بيرهوف: المانشافت في الطريق الصحيح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف أمس أن تطور ألمانيا كمنتخب وطني يعاد بناؤه بلاعبين شباب؛ يعد شيئا إيجابيا بعد فترة صعبة عقب منافسات بطولة كأس العالم. ويأمل المانشافات في الوصول للمرحلة التالية من خلال طريق تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020) عندما يواجه المنتخب الهولندي الجمعة المقبل وأيرلندا الشمالية بعدها بثلاثة أيام.

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وإذا حقق المنتخب الألماني نتيجة إيجابية سيكون بإمكانه التأهل للنهائيات في بلفاست الاثنين المقبل من المجموعة الثالثة.

وقال بيرهوف أمس «سيكون من الرائع إذا تمكنا من فعل هذا الأمر». وأضاف «هناك دائما طريقتان للنظر في الأمور. من ناحية، دائما ما يكون من الجيد أن يكون هناك مثل هذا الضغط، ولكن من ناحية أخرى يمكنك أن تظهر شخصيتك الحقيقية من خلال عدم ترك الأمور حتى ولم لم يكن هناك ضغوط إضافية».

وتابع «لن يحدث أي تغيير بالنسبة لنا في الحالتين، ولكن ستكون علامة واضحة للجميع إذا تمكنا من التأهل مبكرا». وقال بيرهوف إن عملية إعادة بناء الفريق بدأت مع بداية العام وكانت إيجابية للغاية بنتائج كان من بينها الفوز على هولندا في أمستردام 3 - 2 في مارس لبدء حملة التصفيات الأوروبية.