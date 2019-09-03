كوبنهاجن يعيد بيندتنر للدوري الدنماركي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ستوكهولم أعاد نادي كوبنهاجن الدنماركي لكرة القدم قبيل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، المهاجم الدنماركي نيكلاس بيندتنر إلى دوري السوبر الدنماركي من جديد عبر الانضمام إلى صفوف الفريق. وأوضح نادي كوبنهاجن أن عقد اللاعب يستمر حتى نهاية العام الحالي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وكانت عودة بيندتنر للدوري الدنماركي بمثابة مفاجأة، بعد أعوام عانى خلالها كثيرا من الإصابات، وكذلك تراجع المستوى إلى جانب تورطه بمشكلات أخرى خارج الملعب. ففي نوفمبر 2018 عوقب بيندتنر بالحبس 50 يوما بسبب إهانة سائق سيارة أجرة في كوبنهاجن. وطبق العقوبة من خلال ارتداء سوار حديدي في قدمه في منزله.



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