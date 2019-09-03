لاس فيغاس تظهر أخضر سيدات البولينج دوليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ظهر المنتخب السعودي لسيدات البولينج للمرة الأولى على الصعيد الدولي، وذلك خلال مشاركته في بطولة العالم للسيدات التي أقيمت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة من 22 حتى 31 أغسطس الماضي.

ومثل الفريق السعودي 6 لاعبات شاركن في الفردي والزوجي والثلاثي والفرق.

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وقالت المشرفة على الفريق عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولينج رزان باقر»نحن فخورون جدا بهؤلاء اللاعبات اللواتي مثلن المملكة في لاس فيغاس».

وحصل الفريق السعودي في منافسات الثلاثي المكون من مشاعل العبد الواحد ونهلة عدس وغادة نمر على المركز الـ50 في الترتيب العام من أصل 62 فريقا، بينما حقق الفريق المكون من أماني الغامدي وهديل ترمين ومريم الدوسري المركز الـ54.

وفي منافسات الفرق، جاء الفريق السعودي في المركز الـ26 في الترتيب العام من أصل 34 فريقا مشاركا في البطولة.

وستواصل لاعبات أخضر البولينج السعودي تمارينهن استعدادا للمشاركة في البطولة الفردية السابعة للسيدات التي تستضيفها الرياض في 7 سبتمبر الحالي، ثم البطولة الآسيوية الـ25 للسيدات التي تنظم في الكويت من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل.