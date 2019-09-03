سان جيرمان يغلق الشتوية بإيكاردي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم إلى صفوفه أمس الأول، المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان الإيطالي بعقد إعارة لمدة موسم واحد، لتكون بمثابة نهاية، ولو موقتة، لفترة صعبة عاشها إيكاردي مع الفريق الإيطالي.

وأعلن سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي عن صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، قبيل غلق سوق الانتقالات الصيفية بالدوري الفرنسي، ويتضمن عقد الإعارة بندا يسمح بالتعاقد النهائي مع اللاعب، لكن لم يجر الكشف عن قيمته.

وقال إيكاردي لموقع النادي الفرنسي على الانترنت «أشكر باريس سان جيرمان على هذه الثقة. سأقدم كل ما لدي من أجل مساعدة فريقي الجديد في كل المسابقات».

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وأضاف «باريس سان جيرمان بات يتمتع بمكانة قوية على ساحة كرة القدم الدولية، وجذب عددا من أبرز اللاعبين في الأعوام الأخيرة، فالزخم حاضر بقوة في باريس وسقف الطموح مرتفع، وأنا واثق من أننا نتمتع بكل الإمكانيات هنا للتقدم أكثر».

ورفع إيكاردي دعوى قضائية ضد إنتر ميلان مطالبا بتعويض قيمته 1.5 مليون يورو (1.7 مليون دولار)، بداعي أنه تعرض للتمييز في النادي من خلال استبعاده دون سبب من الفريق، والذي يدربه حاليا المدير الفني الجديد أنطونيو كونتي. وكان إيكاردي قد خسر شارة قيادة إنتر ميلان في فبراير الماضي ونادرا ما شارك مع الفريق في الفترة المتبقية من الموسم الماضي، وذلك بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده، من خلال المفاوضات التي قادتها زوجته واندا. وخرج إيكاردي، الذي انضم إلى إنتر في 2013، من حسابات النادي الذي تعاقد مع روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز قبل بداية الموسم الحالي.

وسجل إيكاردي 124 هدفا وصنع 28 هدفا خلال 2019 مباراة بقميص إنتر ميلان، حسب ما ذكره باريس سان جيرمان، وقد تصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي مرتين.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن أمس الأول أيضا تعاقده مع حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس من ريال مدريد الإسباني، مع انتقال الحارس الفرنسي ألفونس أريولا من سان جيرمان إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2020، مع وجود خيار الشراء في نهاية المدة.