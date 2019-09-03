الجزائري حليش يعتزل اللعب دوليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر أعلن المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي أمس اعتزال مدافع فريق مريرينسي البرتغالي، رفيق حليش اللعب الدولي. وقال بلماضي في مؤتمر صحفي عقد أمس إن حليش سيسجل مشاركته الأخيرة مع المنتخب الجزائري في التاسع من سبتمبر الحالي، وذلك في المباراة الودية المقررة أمام ضيفه منتخب بنين. وأضاف «ستكون مناسبة لتوديع هذا اللاعب من الباب الواسع، هو يستحق كل التقدير والاحترام لما قدمه من خدمات للمنتخب». ولعب حليش (33 عاما) 40 مباراة مع المنتخب الجزائري سجل خلالها 3 أهداف، وشارك مع المنتخب ببطولة كأس العالم في نسختي 2010 و2014، كما توج معه بلقب كأس أمم أفريقيا 2019. واستدعي حليش أول مرة للمنتخب الجزائري في 31 مايو 2008.



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