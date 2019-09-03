ولي العهد يرعى الأشواط الختامية لمهرجان الهجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تنطلق الجمعة المقبل، الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية وتستمر حتى السبت 14 سبتمبر الحالي، وذلك على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن ممثلا باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد في نسخته الثانية، أن المنافسات تستمر لمدة 7 أيام متواصلة، على فترتين صباحية تبدأ السادسة صباحا، ومسائية تبدأ من الساعة 3:30 عصرا، مشيرة إلى أن الأشواط الختامية للمهرجان تتضمن تنفيذ 173 شوطا (بكار - قعدان) مخصصة لفئات الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول، كما تتضمن 20 شوطا للرموز.

وشهدت المنافسات منذ انطلاقتها مشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الأخرى للمنافسة على جوائزه التي بلغت 52 مليون ريال وهدايا عينية، تنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية التي تضمنت تنفيذ (439) شوطا موزعة على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطا مخصصة لجميع الفئات العمرية، والمرحلة الثانية لأشواط الماراثون والإنتاج والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطا، وتأتي الأشواط الختامية في المرحلة الثالثة والأخيرة بـ173 شوطا.