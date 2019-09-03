شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. الأبيض يتمسك بوجود صبحى وعبد السلام بمباراة الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز الزمالك وبيراميدز يتمسك مسئولو نادى القلعة البيضاء، بوجود الثنائى محمد صبحى ومحمد عبد السلام، ضمن صفوف الفريق، خلال مواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، فى نهائى كأس مصر.

الزمالك وبيراميدز .. مسئولو الأبيض يطالبون بلاعبى المنتخب الأوليمبى الزمالك ضد بيراميدز .. وأبلغ مسئولو القلعة البيضاء، نظرائهم باتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبى، بضرورة تواجد الحارس محمد صبحى والمدافع محمد عبد السلام وسط صفوف الفريق فى لقاء النهائى، خوفًا من الحاجة إليهم فى أى توقيت قبل أو أثناء اللقاء.

الزمالك وبيراميدز وكان الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، وافق على السماح للثنائى مصطفى محمد وإمام عاشور، بالمشاركة مع فريق الزمالك فى نهائى كأس مصر، ثم ينضمان لصفوف المنتخب للمشاركة فى المباراة الودية الثانية.

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تقام ودية منتخب مصر الأوليمبى الأولى أمام السعودية يوم 7 سبتمبر باستاد السويس والودية الثانية يوم 10 من نفس الشهر باستاد بتروسبورت.

وكان شوقى غريب أعلن أسماء 28 لاعبا، للمعسكر المقبل، وهم رباعى حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقى، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحى و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش، وتم إستبعاد العراقى و عبد القوى مؤخراً بسبب الإصابة.