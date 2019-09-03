شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع بلاعبى الأهلى على هامش المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى المدير الفني إلى تجديد دوافع اللاعبين، وتحفيزهم من الناحية النفسية والمعنوية، بالإضافة للدور الفني من خلال التدريبات التي يركّز فيها على الجانب الخططي ، وعقب انتهاء المحاضرة، خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف، توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وركّز «فايلر» على تدريبات الكرة، خلال مران اليوم وقام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، وحرص على إيقاف التقسيمة لتصويب بعض الأخطاء.
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