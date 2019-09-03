شكرا لقرائتكم أخبار الأهلي اليوم 3-9-2019.. تحصين بعثة الأهلي قبل السفر إلى غينيا الاستوائية بالتطعيمات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الطبي للأهلي السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق ومساعديه ديفيد سيسا مدرب الفريق وتوماس بينيلي مخطط الأحمال البدنية وميشيل مدرب حراس المرمى التطعيمات اللازمة استعدادا لرحلة غينيا الاستوائية والتى ستكون أول رمحلة ومباراة للمدرب الجديد ومساعديه.

أخبار الأهلي اليوم 3-9-2019



وحصل اعضاء بعثة الاهلي المسافرة على التطعيمات اللازمة حيث تواجد مندوبو المصل واللقاح في مقر النادي الأهلي اليوم الثلاثاء .

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يغادر الاهلي إلى غينيا يوم 10 أو 11 سبتمبر الجاري لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا في غينيا الاستوائية والتي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري.

وأعلن الأهلي التعاقد مع رينيه فايلر ومعه 3مساعدين لقيادة الفريق الموسم القادم.

وقدم الأهلي فايلر المدير الفني الجديد وجهازه المعاون إلي وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي موسع يقام في الواحدة ظهر غد الإثنين في مقر النادي بالجزيرة.

أخبار الأهلي اليوم 3-9-2019

واصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي، عمل اختبارات للاعبي فريقه على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وأقام فايلر تقسيمة للاعبين لاختبارهم على أرض الواقع، خاصة بعد إعلان فايلر أنه لن يعتمد فقط على التقارير التي حصل عليها عن مستوي كل لاعب داخل الفريق.

في الوقت الذي شهد فيه المران إصابة عربي بدر لاعب وسط الفريق الشاب، الأمر الذي استدعي دخول خالد محمود طبيب للفريق لعلاجه.

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ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

أخبار الأهلي اليوم 3-9-2019



قام حراس مرمى الأهلى، محمد الشناوى وشريف إكرامى، وعلى لطفى، بتدريبات قوية تحت إشراف ميشيل ياناكون مدرب الحراس الجديد، ضمن جهاز السويسرى رينيه فايلر.

وخاض الحراس تدريبات مكثفة على سرعة رد الفعل وتغيير الاتجاهات، حيث يعمل المدرب الجديد على تطوير أداء الحراس ، وتدرب حراس الأهلى، على نوعية جديدة من التدريبات، يتم تطبيقها لأول مرة بعد تولى الجهاز الجديد للمسئولية الفنية.

وأعلن الأهلي عن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، وميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، فيما استمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.





أخبار الأهلي اليوم 3-9-2019



عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للأهلي محاضرةً نظريةً مع اللاعبين على هامش مران اليوم ،الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى المدير الفني إلى تجديد دوافع اللاعبين، وتحفيزهم من الناحية النفسية والمعنوية، بالإضافة للدور الفني من خلال التدريبات التي يركّز فيها على الجانب الخططي ، وعقب انتهاء المحاضرة، خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف، توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وركّز «فايلر» على تدريبات الكرة، خلال مران اليوم وقام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، وحرص على إيقاف التقسيمة لتصويب بعض الأخطاء.