شكرا لقرائتكم يانكون ميشيل يجتمع بحراس الأهلى على هامش مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالاهلي الفني جلسة خاصة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، في نهاية المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

ودخل «ميشيل» في حوار مع «الشناوي» بحضور عمرو محب، المترجم؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية؛ وإسداء بعض التوجيهات.

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وشارك حراس الأهلي في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني في نهاية المران الذي أقيم، مساء اليوم، للتحضير لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، وميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، فيما استمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.