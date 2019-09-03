شكرا لقرائتكم مصطفى محمد وإمام عاشور فى ودية المنتخب الأوليمبى أمام السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يشارك ثنائى الزمالك مصطفي محمد و إمام عاشور مع فريقهما يوم 8 سبتمبر أمام بيراميدز بنهائى كأس مصر على أن ينضما بعدها للمنتخب الأوليمبي والمشاركة فى ودية السعودية يوم 10 سبتمبر.
يخوض منتخب مصر الأوليمبي ودية مع السعودية يوم 7 و 10 سبتمبر باستاد السلام و استاد بتروسبورت.
وكان شوقى غريب أعلن أسماء 28 لاعبا، للمعسكر المقبل، وهم رباعى حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقى، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحى و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش، وتم إستبعاد العراقى و عبد القوى مؤخراً بسبب الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى محمد وإمام عاشور فى ودية المنتخب الأوليمبى أمام السعودية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.