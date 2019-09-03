شكرا لقرائتكم مصطفى محمد وإمام عاشور فى ودية المنتخب الأوليمبى أمام السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد مشاركة ثنائى الزمالك مصطفى محمد و إمام عاشور فى ودية المنتخب الاوليمبى أمام السعودية الثانية المقرر لها 10 سبتمبر باستاد بتروسبورت فى إطار الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

يشارك ثنائى الزمالك مصطفي محمد و إمام عاشور مع فريقهما يوم 8 سبتمبر أمام بيراميدز بنهائى كأس مصر على أن ينضما بعدها للمنتخب الأوليمبي والمشاركة فى ودية السعودية يوم 10 سبتمبر.

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يخوض منتخب مصر الأوليمبي ودية مع السعودية يوم 7 و 10 سبتمبر باستاد السلام و استاد بتروسبورت.

وكان شوقى غريب أعلن أسماء 28 لاعبا، للمعسكر المقبل، وهم رباعى حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقى، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحى و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش، وتم إستبعاد العراقى و عبد القوى مؤخراً بسبب الإصابة.