شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة لبطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تعقد مؤتمرا صحفيا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظم اللجنة المنظمة لبطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة مؤتمر صحفى فى السابعة مساء غدا الأربعاء لمدربى المنتخبات المشاركة فى البطولة فى أحد فنادق المطار ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة مساء الخميس يعقبه لقاء الافتتاح بين مصر وبورتريكو فى التاسعة مساءا .

وتضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو.، ويأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.