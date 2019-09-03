شكرا لقرائتكم طيران الأهلى يجبر اتحاد الكرة على تأجيل السوبر لـ 20 سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية داخل اتحاد الكرة إلى إقامة السوبر المصرى المقرر بين الأهلى والزمالك يوم 20 سبتمبر الجارى.

ويستعد النادى الأهلى حاليا لخوض مباراته أمام كانو سبورت الغينى يوم 14 سبتمبر الجارى، والذى سيتخلله رحلة عودة تزيد عن 11 ساعة بخلاف موعد الطيران ما سيجعل الفريق يصل الى القاهرة فى ساعة متأخرة من يوم 15 يبدأ بعدها الاستعداد للسوبر المصرى.

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ووفقاً لمصدر مطلع فإن ادارة الجبلاية تتجه الى اقامة السوبر المصرى يوم 20 سبتمبر الجارى لمنح القطبين الأهلى والزمالك الراحة الكافية لمدة 72 ساعة وفقاً لقرار متفق عليه مع لجنة المسابقات قبل سابق بعد كل مباراة أفريقية.

ونفس الحال يستعد الزمالك لخوض مباراة قوية فى بطولة أفريقيا للأندية الأبطال أمام نظيره جينيراسيون فوت السنغالى يوم 14 سبتمبر الجارى.