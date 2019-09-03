شكرا لقرائتكم مدافع سموحة يقترب من حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان اللاعب قد دخل فى مفاوضات قوية مع الثلاثى طنطا واف سى مصر وحرس الحدود إلا أنه فضل الأخير نظرا لتواجد طارق العشرى على رأس القيادة الفنية بالرغم من أنه اتفق مع مسئولى اف سى مصر فى البداية الا أنه عاد وتراجع مفضلا البقاء بالإسكندرية ولكن عن طريق بوابة الحدود .
من جانبه أكد محمود منصور أنه فضل الرحيل لمدة موسم من سموحه بعدما أدرك أنه لن يشارك مع فريقه الحالى بسبب وجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية مؤكدا أنه سيسعى لاثبات نفسه مع الحدود للعودة من جديد لسموحه فى الموسم المقبل .
واضاف محمود منصور أنه شارك بشكل أساسى مع سموحه فى جميع مباريات الفريق فى الموسم المنقضى إلا أنه فوجئ برد فعل الجهاز الفنى الذى يطلب رحيل كبار الفريق وهو ما جعل فرج عامر رئيس سموحه يوافق على خروجى للاعارة لمدة موسم واحد فقط .
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