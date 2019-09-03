الخليج 365 يكشف سر خروج "البلدوزر الجديد" من جحيم الدكة فى الزمالك...

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جدة - عمرو شويل ارتفعت أسهم مصطفى محمد لاعب الزمالك، فى تولى قيادة هجوم الفريق، خلال مواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشهدت الفترة الأخيرة خروج مصطفى محمد من حسابات الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، بعد حدوث بعض المناوشات مع أحد أفراد الجهاز الفنى، مما دفع المدرب لتهميش اللاعب وعدم الاعتماد عليه بصفة أساسية فى أخر مباريات الفريق.

ويدرس ميتشو، بجدية إعادة مصطفى محمد لحساباته، والاعتماد عليه لقيادة هجوم الفارس الأبيض أمام بيراميدز، خاصة وأن اللاعب قدم مستوى مميز فى الدقائق التى شارك فيها أمام المقاصة بربع نهائى الكأس، ثم نجح فى إحراز هدف الفوز على الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى، وقاد فريقه للمباراة النهائية.

وتأتى دراسة ميتشو القوية بالاعتماد على مصطفى محمد، نظرًا لعدم تقديم عمر السعيد المستوى المنتظر خلال المباريات التى شارك فيها بشكل أساسى، لترتفع أسهم مصطفى فى قيادة هجوم فريقه بنهائى الكأس، خاصة وأن الزمالك سيكون فى أشد الحاجة لمهاجم يمتاز بـ"الشراسة" لاختراق دفاعات بيراميدز.