شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يتعادل أمام طنطا وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق الإنتاج الحربى وطنطا سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المصانع الحربية بمدينة نصر ضمن سلسلة اللقاءات الودية التى يخوضها الفريقين استعدادا للدورى الممتاز المقرر إقامته نهاية الشهر الجارى .

وكان الإنتاج الحربي قد فاز علي انبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء السبت، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

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تعادل فريقا الإنتاج الحربي وأسوان سلبيا فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الاربعاء الماضى، ثم فاز على بداوى المنصورة أحد فرق القسم الثانى بهدفين دون رد مساء الخميس.

وحقق فريق الإنتاج الحربى الفوز على نظيره بتروجت 3/5 بركلات الترجيح فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادًا للموسم الجديد .