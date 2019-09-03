شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد السكندرى يكرم مشجع زعيم الثغر الباكى فى لقاء الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندرى على استقبال حسام المصرى أحد مشجعى النادى والذى كان محل إعجاب و حديث جماهير زعيم الثغر عقب مباراة الزمالك في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر.

كان المشجع قد دخل فى نوبة بكاء شديدة عقب خسارة الإتحاد السكندرى أمام الزمالك بهدف مقابل للاشئ وتوديعه لبطولة الكأس ، وهو ما دفع مصيلحى لاستقباله فى مكتبه وقام بالتقاط الصور التذكارية معه .

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وقد استقبل محمد مصيلحى اليوم المشجع الاتحاداوى إيماناً منه بتعظيم روح الإنتماء و الولاء للإتحاد السكندرى خاصة وأن المشجع لفت الإنتباه عبر الشاشات والكاميرات المختلفة .