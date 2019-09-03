شكرا لقرائتكم سفير مصر بكرواتيا يطمئن على بعثة المقاولون بالخارج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص علي عمر سري سفير مصر بكرواتيا علي الاتصال بالمهندس محمد عادل فتحي رئيس بعثة المقاولون العرب وعضو مجلس الادارة المشرف العام علي الكرة، للاطمئنان عل بعثة ذئاب الجبل بكرواتيا كما حرص السفير المصري على تقديم جميع التسهيلات والنصائح للبعثة. Advertisements وكان المقاولون قد خاض مباراتين وديتين خلال معسكر كرواتيا انتهت الأولى بالتعادل السلبي أمام القادسية الكويتي، فيما انتهت الثانية بفوز كبير لذئاب الجبل برباعية نظيفة على حساب أرجيتزا السلوفيني. ويستعد ذئاب الجبل لخوض الودية الثالثة أمام فريق كرواتي غدًا الأربعاء في ختام المعسكر، وتنضم الصفقات الجديدة التى لم تتمكن من اللحاق بمعسكر الفريق في كرواتيا إلى ذئاب الجبل عقب عودة البعثة إلى القاهرة

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