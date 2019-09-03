شكرا لقرائتكم بين الاعتذار والحنين للماضى .. اتحاد الكرة فى حيرة بسبب لجنة المسابقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب عامر حسين من رئاسة لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بعد اعتذار مازن مرزوق عن قبول المهمة، لانشغاله ببعض الأعمال الخاصة به والسفر المتواصل خارج البلاد.

ويبحث مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن رئيس للجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد اعتذار مازن مرزوق، وفى ضوء تقلص الخيارات لم يعد أمامه سوى الحنين للماضى والعودة لإقناع عامر حسين بقبول المهمة.

وأخطر مازن مرزوق اليوم الثلاثاء، اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بموافقته على الإستعانة به كخبير اذا اقتضت الضرورة، ولكنه طلب تعيين رئيس للجنة يكون متواجد بشكل مستمر.

Advertisements

واستعانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بمازن مرزوق بحكم خبرته فى لجان المسابقات وقام بعمل جدول الدوري للموسم الجديد إلى جانب استشارته فى بعض الأمور الخاصة بالمسابقات ويتم البحث حالياً من قبل اللجنة عن رئيس للجنة المسابقات.

وبات اتحاد الكرة فى مأزق بعد اعتذار مرزوق مما وضعهم أمام خيار واحد وهو اللجوء لعامر حسين بحكم خبرته الطويلة فى تنظيم المسابقة وعدم الرغبة فى المجازفة بتعيين وجه جديد قد يضع المسابقتى الدورى والكأس هذا الموسم فى خطر كبير.