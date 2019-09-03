شكرا لقرائتكم تدريبات شاقة لحراس الأهلي تحت قيادة ميشيل ياناكون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام حراس مرمى الأهلى، محمد الشناوى وشريف إكرامى، وعلى لطفى، بتدريبات قوية تحت إشراف ميشيل ياناكون مدرب الحراس الجديد، ضمن جهاز السويسرى رينيه فايلر.

وخاض الحراس تدريبات مكثفة على سرعة رد الفعل وتغيير الاتجاهات، حيث يعمل المدرب الجديد على تطوير أداء الحراس ، وتدرب حراس الأهلى، على نوعية جديدة من التدريبات، يتم تطبيقها لأول مرة بعد تولى الجهاز الجديد للمسئولية الفنية.

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وأعلن الأهلي عن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، وميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، فيما استمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.