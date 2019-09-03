شكرا لقرائتكم فايلر يطمئن على حالة محمد محمود بمران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للأهلي بالاطمئنان على حالة محمد محمود، لاعب الفريق، الذي يخضع لبرنامج تأهيلي، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

ويواصل «محمود»، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش للتعافي من إصابة الرباط الصليبي الى تعرض لها في يناير الماضي.

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وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعب، قبل أدائه جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه الذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم علي ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.