شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد آل فتيل من معسكر الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم الثلاثاء، استبعاد المدافع محمد آل فتيل من المعسكر المقام حاليا في الدمام وذلك بسبب الإصابة.

ويستعد الأخضر من أجل المشاركة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ومن المقرر أن يدشن مشواره بمواجهة المنتخب اليمني في العاشر من سبتمبر الجاري، على أن يخوض تجربة ودية يوم الخميس المقبل ضد مالي.

وقال الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على "تويتر": قرر الجهاز الفني للمنتخب استبعاد المدافع محمد آل فتيل من المعسكر المقام حالياً بالدمام، بناءً على تقرير الجهاز الطبي حول حالة اللاعب الذي تعرض لآلام في العضلة الضامة.

وذكر حساب المنتخب السعودي، يوم الاثنين، أن التقرير الطبي أكد أن المدافع يعاني من آلام في العضلة الضامة.