شكرا لقرائتكم بيرهوف: تأهل ألمانيا إلى اليورو سيعوض إخفاق المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء إن تطور ألمانيا كمنتخب وطني يعاد بناؤه بلاعبين شباب يعد شيئاً "إيجابياً" بعد فترة صعبة عقب منافسات بطولة كأس العالم.

ويأمل المنتخب الألماني في الوصول للمرحلة التالية من خلال طريق تصفيات كأس أوروبا (يورو 2020) عندما يواجه المنتخب الهولندي يوم الجمعة المقبل وأيرلندا الشمالية بعدها بثلاثة أيام.

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وإذا حقق المنتخب الألماني نتيجة إيجابية فإنه سيكون بإمكانه التأهل للنهائيات في بلفاست يوم الاثنين المقبل من المجموعة الثالثة.

وقال بيرهوف يوم الثلاثاء في هامبورغ: سيكون من الرائع إذا تمكنا من فعل هذا الأمر، هناك دائما طريقتان للنظر في الأمور. من ناحية، دائما ما يكون من الجيد أن يكون هناك مثل هذا الضغط، ولكن من ناحية أخرى، يمكنك أن تظهر شخصيتك الحقيقية من خلال عدم ترك الأمور حتى ولو لم يكن هناك ضغوط إضافية، لن يحدث أي تغيير بالنسبة لنا في الحالتين، ولكن ستكون علامة واضحة للجميع إذا تمكنا من التأهل مبكرا.

وقال بيرهوف إن عملية إعادة بناء الفريق بدأت مع بداية العام وكانت إيجابية للغاية بنتائج كان من بينها الفوز على هولندا في أمستردام 3 - 2 شهر مارس لبدء حملة التصفيات الأوروبية.