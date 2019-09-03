بالفيديو.. "فيفا" يكشف رسميا عن شعار كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الشعار الخاص بكأس العالم 2022 الذي من المقرر أن يقام في قطر، والذي جاء قريبًا من الرقم 8 في إشارة إلى ملاعب البطولة.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للفيفا، فإن الشعار جاء للإشارة إلى الملاعب المميزة التي ستستضيف البطولة، إلى جانب عناصر من الثقافة العربية والإقليمية.

وأوضح البيان، أن الشعار يضم منحنيات تموجية للكثبان الصحراوية، بالإضافة إلى استلهام الشكل الرئيسي للشال الصوف التقليدي، في إشارة إلى فصل الشتاء الذي ستقام به البطولة.

ويعد كأس العالم 2022 هو أول بطولة تقام في فصل الشتاء، مما أدى استلهام شال الصوف في الشعار، لتجسيد الفكرة، مع وضع الرقم 8 في شكل علامة "ما لا نهاية" مما يعكس الطبيعة المترابطة للحدث.