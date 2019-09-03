حسين الشحات يثير دهشة الجميع في مران الأهلي

لفت حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه في تقسيمة الفريق الأحمر والمقامة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وخلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أحرز الشحات هدفًا بطريقة عالمية بعدما سدد الكرة بخلفية مزدوجة.

وكان الأهلي قد عين فايلر وجهازه الفني الجديد خلفًا للمقال مارتن لاسارتي، والذي رحل عن تدريب الفريق الأحمر بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف، والخروج من كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.