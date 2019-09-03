الاتحاد التونسي يعلن استبعاد نجم الترجي السابق من المنتخب لأسباب تأديبية

اعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن استبعاد غيلان الشعلالي نجم فريق مالاتيا سبو التركي ولاعب الترجي السابق من معسكر المنتخب التونسي لاسباب تأديبية . وجاء استبعاد الشعلالي بعد ان تخلف عن الانضمام للمعسكر الاول تحت قيادة المدير الفني الجديد لنسور قرطاج منذر الكبير في الموعد المحدد . قرطاج منذر الكبير في الموعد المحدد . واكد الاتحاد التونسي في بيانه انه تم توفير كل السبل التي تضمن لحاق اللاعب بالمعسكر امس الاثنين الا انه تخلف عن الانضمام لباقي زملاءه .

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