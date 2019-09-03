صورة.. حسام حسن يحيي ذكرى وفاة محمود الجوهري

حرص حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة، على احياء ذكرى وفاة أسطورة الكرة المصرية محمود الجوهري، والذي رحل منذ هذا اليوم منذ 7 أعوام.

ونشر نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر

السابق، وأحد أبناء الجنرال الجوهري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعه بالجوهري حاملين كأس امم افريقيا 1998 معلقا:"ذكرى رحيل المدرب الأفضل والأعظم في تاريخ كرة القدم المصرية.. الأب الروحي والمعلم والملهم كابتن محمود الجوهري".وتابع: " بقدر عطائه وإخلاصه وقلبه الطاهر نسأل رب العرش الكريم أن يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته".