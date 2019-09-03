محمد صلاح يقود التشكيل المثالي للبريميرليج خلال شهر أغسطس

شهد التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر أغسطس الماضي، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، وذلك بعد تسجيله ثلاثة أهداف وصناعة هدف وحيد في ثلاث مباريات. وأعلن موقع "who scored" المتخصص في احصائيات كرة القدم التشكيلة المثالية في شهر أغسطس، وجاءت كالتالي : شهر أغسطس، وجاءت كالتالي : حراسة المرمى : لوريس (توتنهام هوتسبير). خط الدفاع : فان دايك (ليفربول) - ماتيب (ليفربول) - بيريرا (ليستر سيتي) - ماساكو (ويست هام) Advertisements خط الوسط : ماكجين (أستون فيلا) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول). خط الهجوم : روبرتو فيرمينيو (ليفربول) - سيرجو اجويرو (مانشستر سيتي). ويتصدر اللاعب الأرجنتيني سيرجو أجويرو جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 أهداف، وبفارق هدف وحيد عن الثنائي رحيم سترلينج وتيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي.

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