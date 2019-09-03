الزمالك وبيراميدز.. الأب الروحي لكأس مصر يواجه الطفل الوليد

يستعد عشاق الفارس الأبيض، في جميع ضواحي الوطن العربي، لمشاهدة مباراة نهائي كأس مصر، بين فريقي الزمالك وبيراميدز، وسط تطلع كل منهما للحصول علي اللقب، عقب هزيمة الأهلي المدوية بهدف لصالح بيراميدز.

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موقف الزمالك وبيراميدز

الزمالك يدخل اللقاء، بثقة حامل اللقب، بعد حصوله علي الكأس المحبب للقلعة البيضاء طيلة السنوات الماضية، وبفضل تأهله في المباراة قبل النهائي، أمام نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف أحرزه المهاجم البديل مصطفى محمد، من صنع قائد الفرسان محمود عبد الرازق شيكابالا.

علي الجانب الآخر، يدخل بيراميدز النادي الوليد في الكرة المصرية، لقاء النهائي بعدما تأهل علي حساب نادي بيتروجيت بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما أمس الأثنين بدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر.

استعدادًا لمباراة الزمالك وبيراميدز..ميتشو يدرس الدخول في معسكر

المدير الفني لنادي الزمالك الصربي ميلوتين سريدوفيتش الملقب بـ"ميتشو"، يسعي للحصول علي قلب عشاق الأبيض، في أول بطولة له، فهل يتمكن من حصد اللقب، في ظل وجود دعم جماهيري كبير، وإداري من قبل المستشار مرتضي منصور رئيس النادي.

عقب إعلان اتحاد الكرة موعد المباراة النهائية لبطولة الكأس، أمس الإثنين، قرر ميتشو، العودة للتدريبات ورفض إراحة لاعبي الفريق، كما يدرس الدخول في معسكر مغلق لتوفير مناخ مناسب للتركيز قبل اللقاء.

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قبل مباراة الزمالك وبيراميدز.. دوسابر: أؤمن بكل الفرص

أما عن الفرنسي سباستيان دوسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، يتطلع لحصد أول لقب للنادي في تاريخه،

بعدما كسب الثقة من تفوقه علي نادي الأهلي، وتعزيز النجاح ليتأهل علي حساب بتروجيت أمس الإثنين.

وقال دوسابر، إن مباراة الزمالك في نهائي الكأس ستكون صعبة، وعلينا أن نستعد لها بدنيًا وتكتيكيًا، مشيرًا أنه يسعي للفوز بالألقاب مع بيراميدز.

وتابع المدير الفني لنادي بيراميدز:" أؤمن بكل الفرص وأن أقدم كل مالدي أمام الزمالك في النهائي.. سعيد بمواجهة الزمالك ومن قبله الأهلي واحترم الفريقين الكبيرين كثيرًا، لكننا سنلعب لتحقيق الفوز، وأعتقد أن الفرص ستكون متساوية بين الفريقين".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالي موعدا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز ، على أن يحدد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري على ضوء الموافقات الأمنية.

حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، على استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز.

ويسود اتجاه قوي لدى لجنة الحكام لاستقدام طاقم أجنبي، في ظل حساسية المباراة التي تجمع الزمالك وبيراميدز.