المقاولون 2003 يتعادل مع وادي دجلة وديًا

استعدادا لبطولة الجمهورية تعادل فريق المقاولون لمواليد 2003 مع وادي دجلة بنتيجة 1\1، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر ، فى إطار المباريات الودية التى يخوضها الفريقين استعدادا لبطولة الجمهورية.

أحرز هدف المقاولون يوسف هشام

فى الشوط الاول ثم تعادل دجلة عن طريق ضربة جزء فى الشوط الثانى.

و حضر اللقاء محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون يقود جهاز فنى

للمقاولون محمد عبدالعزيز زيزو مدير فنى وسعد عبدالباقي مدرب واحمد صابر مدرب حراس مرمى وحسن حسام ادارى ومحمد حسام اصابات ملاعب تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.