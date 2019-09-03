صور.. وزير الرياضة يفتتح بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور حسنى غندر رئيس الإتحاد العام للشركات بطولة الجمهورية للشركات رقم 52 والتى تقام منافساتها ببورسعيد . رئيس الإتحاد العام للشركات بطولة الجمهورية للشركات رقم 52 والتى تقام منافساتها ببورسعيد . وتضمن حفل الإفتتاح إنطلاق شعلة البطولة وطابور الإعلام للشركات المتنافسة ف. البطولة التى تستمر حتى 16 سبتمبر الجارى .

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