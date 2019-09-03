بعد تفاوضه مع الأهلي.. مانو يتولى تدريب بالميراس

تعاقد نادي بالميراس مع البرازيلي مانو مينيزيس لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، حتى نهاية عام 2021. ووفقا للموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية مهمته مع الفريق. في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية مهمته مع الفريق. وكان مانو بين المرشحين لتدريب النادي الأهلي، لكنه فشل المارد الأحمر في التعاقد معه لأنه طلب مهلة للراحة حتى شهر يناير لتصرف إدارة الأهلي نظرها عن البرازيلي والتعاقد مع السويسري رينيه فايلر.

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