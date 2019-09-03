المقاولون يواجه لكوموتيفا الكرواتي..الأربعاء

يستعد فريق المقاولون العرب لمواجهة فريق لكوموتيفا الكرواتي، يوم الأربعاء المقبل، في ثالث ودياته في معسكر كرواتيا استعدادا للموسم الجديد، قبل العودة للقاهرة.
ويعد فريق لكوموتيفا من الفرق القوية بالدوري الكرواتي، حيث حقق المركز السادس في الموسمالماضي.
وخاض الذئاب الودية الأولى في المعسكر السبت الماضي أمام القادسية الكويتي وانتهت بالتعادل السلبي، وأضاع المقاولون ضربة جزاء في اللقاء بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلسإدارة النادي، المشرف العام على الكرة.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حقق فوزا كبيرا علي ارجيتزا السلوفيني يوم الاثنين الماضي، بأربعة أهداف دون رد.
وأشاد المهندس محمد عادل فتحي بالمعسكر والاستحابة الجيدة من اللاعبين ووصولهم إلى مستوى جيد في مرحلة مهمة من اعداد الفريق للموسم المقبل.
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