رينيه فايلر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرةً نظريةً مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورتفي دوري أبطال إفريقيا.
ويسعى المدير الفني إلى تجديد دوافع اللاعبين، وتحفيزهم من الناحية النفسية والمعنوية، بالإضافة للدور الفني من خلال التدريبات التييركّز فيها على الجانب الخططي.
وعقب انتهاء المحاضرة، خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف، توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
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