بعد نهاية الميركاتو .. ريال مدريد يفسخ عقد أحد لاعبيه

بعد يوم واحد على نهاية الميركاتو الصيفي لانتقالات اللاعبين، قَررت إدارة نادي ريَال مدريد الإسباني فسخ عقد لاعبها ومُتوسط الميدان البرازيلي لُوكاس سيلفا بالتراضي بين الطرفين، ليتم تمكين اللاعب من البحث عن فريق جديد.

وكان اللاعب البرازيلي لوُكاس سيلفا قد انضم نادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الشتوي لسنة 2015، وذلك عندما كان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مُشرفا على الفريق الأول، ولم يَلعب مُتوسط الميدان السابق لنادي كروزيرو البرازيلي سوى 8 مباريات في الدوري الإسباني بألوان الميرينغي، إضافة إلى مُباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا أمام شالكه 04 الألماني.

وسبق لنادي ريَال مدريد الإسباني أن قام بإعارة اللاعب لوكاس سيلفا لأندية مارسيليا الفرنسي وكروزيرو البرازيلي، لكنه فشل في إثبات ذاته.

وكَان النادي الملكي قد ضم اللاعب لوكاس سيلفا بقيمة 15 مليون يورو قادما من نادي كروزيرو البرازيلي.