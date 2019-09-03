رياضة | سانشيز يصدم برشلونة بتصريحات نارية

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صدم اللاعب التشيلي اليكسيس سانشيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره فريق برشلونة بتصريحات نارية عقب قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020

وكان قد أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عن وقوع فريق إنتر ميلان بجانب فريق برشلونة الإسباني وفريق بوروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى فريق سلافيا براج.

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وقال سانشيز خلال تصريحاته للموقع الرسمي لنادي إنتر ميلان : "قادرين على هزيمة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، واللعب دائما أمام البارسا يكون مميزا وحدثا كبيرا، واعلم جيدا الأجواء في الكامب نو".

وواصل : "مباراة البارسا ستكون صعبة ولكن علينا الثقة في أنفسنا وخوض المباراة من أجل الانتصار فقط، والانتر هذا الموسم يمتلك لاعبين مميزين جدا".

وتابع : "أملك رغبة كبيرة للنجاح هذا الموسم مع الإنتر، خاصة بعد شعوري بالراحة الكبيرة منذ تعاقدي مع الفريق".