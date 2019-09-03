رياضة | بعد ميركاتو صيف 2019: من سيكون أقوى خط هجوم هذا الموسم؟ .. الريال الأضعف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ميركاتو صيف 2019: من سيكون أقوى خط هجوم هذا الموسم؟ .. الريال الأضعف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت رسمياً فترة سوق الانتقالات الصيفية لعام 2019 بنهاية يوم الإثنين الماضي والموافق 2 سبتمبر، حيثُ نجحت بعض الفرق الكبرى في تدعيم صفوفها بصفقات نارية وبالتحديد على مستوى خط الهجوم.

واستطاعت إدارة نادي باريس سان جيرمان أن تُبقي البرازيلي نيمار في صفوفها بعد محادثات جادة بشأنه مع مسؤولي برشلونة وأيضاً زادت قوة هجوم الباريسيين بقدوم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وكان إيكاردي من بين اللاعبين المرشحين للانتقال إلى ريال مدريد أوبرشلونة أو يوفنتوس نظراً لخلافات زوجته الأخيرة مع إنتر ميلان والتي تسببت فيها بعد تبادل التصريحات المثيرة مع مسؤولي النادي الإيطالي. ويملك نادي باريس سان جيرمان في صفوفه خط هجوم ناري يتوقع مشاركة جميع عناصر أساسياً هذا الموسم وهم؛ كيليان مبابي ونيمار وإدينسون كافاني وماورو إيكاردي. ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" عبر التقرير التالي تدعيمات أقوى الأندية الأوروبية بعد نهاية فترة انتقالات صيف عام 2019: - نادي برشلونة

- ليونيل ميسي: في الموسم الماضي خاض 50 مباراة وسجل 51 هدفاً وصنع 22 هدفاً

- أنطوان جريزمان: في الموسم الماضي خاض 48 مباراة مع أتلتيكو وسجل 21 هدفاً وصنع 10 أهداف

- لويس سواريز : في الموسم الماضي خاض 49 مباراة وسجل 25 هدفاً وصنع 13 هدفاً

- عثمان ديمبيلي: في الموسم الماضي خاض 42 مباراة وسجل 14 وصنع 10 أهداف Advertisements باريس سان جيرمان:

- ماور إيكاردي: في الموسم الماضي خاض 35 مباراة وسجل 17 هدفاً وصنع 5 أهداف

- كيليان مبابي: في الموسم الماضي خاض 43 مباراة وسجل 39 هدفاً وصنع 17 هدفاً

- نيمار: في الموسم الماضي خاض 28 مباراة وسجل 23 هدفاً وصنع 13 هدفاً

- إدينسون كافاني: في الموسم الماضي خاض 33 مباراة وسجل 32 هدفاً وصنع 9 أهداف أتلتيكو مدريد:

- دييجو كوستا: في الموسم الماضي خاض 25 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3

- ألفارو موراتا: في الموسم الماضي خاض 41 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع هدفاً

- جواو فيليكس: في الموسم الماضي خاض مع بنفيكا قبل ضمه 43 مباراة وسجل 20 هدفاً وصنع 11 هدفً

- ليمار: خاض في الموسم الماضي 43 مباراة وسجل 3 أهداف بينما صنع فقط 6 أهداف يوفنتوس:

- كريستيانو رونالدو: في الموسم الماضي خاض 43 مباراة وسجل 28 هدفا وصنع 10 أهداف

- جونزالو هيجواين: في الموسم الماضي خاض 40 مباراة وسجل 13 هدفاً وصنع 3 أهداف

- دوجلاس كوستا: في الموسم الماضي خاض 25 مباراة وسجل هدفاً وصنع هدفين

- باولو ديبالا: في الموسم الماضي خاض 42 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 5 وعلى صعيد ريال مدريد فلن تجد الجماهير المدريدية نفسها غير أمام خط هجوم يقوده كلاً من؛ "لوكاس فاسكيز وإيسكو وكريم بنزيما وهازارد وجاريث بيل" للمنافسة على الألقاب! ولم يتمنى زين الدين زيدان في يوم من الأيام أن يجد نفسه أمام هذه الأسماء رغم أنه كان يريد إحداث ثورة في الفريق المدريدي وبالتأكيد فشلت الإدارة في التدعيم بشكل جيد باستثناء وجود البلجيكي إيدين هازارد.

Advertisements