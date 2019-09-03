رياضة | ميلان يُغازل النجم الأول لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يُغازل النجم الأول لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق زفونيمير بوبان، مدير كرة القدم بنادي آي سي ميلان الإيطالي، عن الصفقات التي أبرمها الروسونيري خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، حيث قيم الصفقات الجديدة، وتحدث عن الأخبار التي ربطت النادي العريق بالتوقيع مع نجم ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش.

ومن الجدير بالذكر انه قد كان ميلان نشيطًا في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، حيث تبادل البرتغالي أندريه سيلفا مع الكرواتي أندي ريبيتش على سبيل الاعارة لمدة عامين.

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وخلال تصريحات صحفية قال "بوبان" لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "لقد كانت نافذة نقل صعبة للغاية ، حتى لو كانت ممتعة بعض الشيء. ريبيك لاعب ذو قوة وشخصية. يمكنه اللعب في مراكز مختلفة في الهجوم وقد أظهر أنه قادر على اللعب بمستويات رائعة".

وواصل المدير الرياضي للميلان: "تتمثل إستراتيجية النادي في الاستثمار في اللاعبين الشباب، ولكن يجب أن يكون هناك أيضًا لاعبون يتمتعون بالخبرة والقوة، وبعضهم لدينا بالفعل في الفريق. ميلان سينمو ويعود إلى حيث من المفترض أن يكون. يجب أن يكون لدينا طموح كبير ، لكننا نحتاج أيضًا إلى وقت".

وبسؤوال بوبان عن الفشل في التوقيع مع الكرواتي لوكا مودريتش، وكذلك أنخيل كوريا، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال هذا الميركاتو قال: "مودريتش ميلانيستا حقيقي منذ الطفولة، وكان لديه الكثير من الشغف للمجيء إلى هنا ، لكنه لم يكن جادًا. لم يرد مغادرة ريال مدريد بعد موسم سيء".