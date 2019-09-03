رياضة | ريال مدريد يفسخ عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفسخ عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى اللاعب البرازيلي لوكا سيلفا لاعب فريق ريال مدريد تعاقده مع النادي الأبيض، وذلك بالتراضي بين الطرفين بعد عدم حصوله على فرصه للمشاركة مع الفريق.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن سيلفا أصبح الآن لاعبا حرا يحق له التعاقد مع أي نادي، بالرغم من انتهاء فترة الإنتقالات الصيفية بالأمس.

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ويرغب لوكاس سيلفا في التعاقد مع نادي اوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل خوض المباريات بشكل مستمر خلال الموسم الحالي.

وكان قد تعاقد سيلفا مع ريال دريد قادما من فريق كروزيرو البرازيلي في الميركاتو الشتوي لعام 2015 وذلك بمقابل 15 مليون يورو.

يذكر أن لوكاس نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي قبل انضمامه لريال مدريد.