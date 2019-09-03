رياضة | فرمان ناري في الأهلي بشأن نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان ناري في الأهلي بشأن نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو النادي الأهلي، فكرة رحيل وليد سليمان صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأعلن جهاز الكرة بنادى الأهلى، تمسكه الشديد ببقاء وليد سليمان، ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل حاجة الفريق لخبراته الطويلة، بالإضافة لحاجة الفريق لخدماته بالموسم الجديد، وخبرته فى المباريات الإفريقية.

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وكان وليد سليمان قد تلقى عرضا مغريا بالدورى الإماراتى خلال الفترة الماضية، ولكن إدارة النادى رفضت العرض و تمسكت باللاعب.

ويعد وليد سليمان واحدا من أبرز لاعبي القلعة الحمراء في الفترة الحالية، حيث يمتلك خبرات طويلة، ونجح في تسجيل العديد من الأهداف المؤثرة للأهلي محليا وإفريقيا.

ونجح وليد سليمان في تقديم مستوى مميز مع الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2018، والتي كان فيها الحاوي النجم الأوحد للفريق وقاده لنهائي البطولة أمام الترجي قبل الخسارة في رادس بثلاثية نظيفة وخسارة اللقب، وكان وقتها وليد سليمان هو خاتم سليمان بالنسبة لجماهير المارد الأحمر.