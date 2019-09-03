رياضة | هل يهرب نيمار من جحيم باريس إلى ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يهرب نيمار من جحيم باريس إلى ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قد وضع خيار الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني على قيد الحياة بمكالماته المستمرة، وذلك بعد أوقف النادي الأبيض إجراء العملية نظرا لمخاوفه حول الحالة البدنية للاعب البرازيلي.
ووفقًا لما ذمرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد حدث أول اتصال بين الطرفين قبل بضعة أشهر، تواصل محيط نيمار مع مسئولي ريال مدريد مبكرا لكنهم في سانتياجو برنابيو لم يرغبوا بالقيام بأي تحرك من شأنه زعزعة العلاقة الوطيدة التي تربطهم مع النادي الفرنسي، ولذا، ومن باب النزاهة المهنية وما تقتضيه تم تجاهل تلك المكالمات.
لطالما أظهر نيمار احترامه لقادة وإدارة ريال مدريد، مع توالي الأسابيع ورغم أن نيمار أوضح رغبته بالعودة إلى اسبانيا وتحديدا برشلونه وجهته المفضلة، إلا أنه لم يغلق الباب أبدا تجاه ريال مدريد، لم يرفض ارتداء اللون الأبيض سواء في بداية المفاوضات أو حتى مع نهاية سوق الانتقالات.
في المنصة الشرفية لاستاد سانتياجو برنابيو قرروا البقاء بعيدا وانتظار مكالمة من باريس، إصابات اللاعب المتكررة بالإضافة إلى تكلفة العملية الباهظة التي ستصل إلى 500 مليون يورو كبحت جماح النادي وأبطئت من وتيرة أي رغبة بالحصول على البرازيلي.
واستمر والد نيمار بعرض كافة السبل التي من الممكن تفعيلها لرؤية ابنه بالقميص الأبيض، اتصل بقادة مدريد الذين فضلوا الصمت ورؤية رفض إدارة باريس لعروض برشلونه المتتالية، رغم عدم رفض نيمار اللعب في برنابيو، إلا أن مدريد لم يتحرك لأن القائمة مغلقة بالفعل بعد عدم رحيل أي لاعب.