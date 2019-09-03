رياضة | هل يهرب نيمار من جحيم باريس إلى ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يهرب نيمار من جحيم باريس إلى ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قد وضع خيار الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني على قيد الحياة بمكالماته المستمرة، وذلك بعد أوقف النادي الأبيض إجراء العملية نظرا لمخاوفه حول الحالة البدنية للاعب البرازيلي.

ووفقًا لما ذمرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد حدث أول اتصال بين الطرفين قبل بضعة أشهر، تواصل محيط نيمار مع مسئولي ريال مدريد مبكرا لكنهم في سانتياجو برنابيو لم يرغبوا بالقيام بأي تحرك من شأنه زعزعة العلاقة الوطيدة التي تربطهم مع النادي الفرنسي، ولذا، ومن باب النزاهة المهنية وما تقتضيه تم تجاهل تلك المكالمات.

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