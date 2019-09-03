رياضة | برشلونة يفاجئ لاعبيه بالإعلان عن الأرقام الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفاجئ لاعبيه بالإعلان عن الأرقام الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادى برشلونة الإسبانى عن أرقام قمصان الفريق الأول لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بعد إنتهاء فترة الإنتقالات الصيفية.

وجائت الأرقام كالأتى :

حراسة المرمى : شتيجن: 1، نيتو: 13

خط الدفاع : سيميدو: 2، بيكيه: 3، توديبو: 6، لونجليه: 15، فيربو: 24، أومتيتي: 23، ألبا: 18.

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خط الوسط : راكيتيتش: 4، بوسكيتس: 5، أرثر ميلو: 8 ، واجي: 16، ديمبيلي: 11، فيدال: 22، دي يونج: 21، سيرجيو روبيرتو: 20، ألينيا: 19

خط الهجوم : ليونيل ميسي: 10، لويس سواريز: 9 أنطوان جريزمان: 17.

وتعاقد نادى برشلونة مع صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم صفوفه للموسم الجارى والذى بدأ الشهر الماضي، وكانت الصفقة الأقوى والأبرز هو التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسبانى السابق بعد أن قامت إدارة البارسا بدفع الشرط الجزائى فى يوليو الماضي والبالغ 120 مليون يورو فى عقد اللاعب مع أتليتكو مدريد، لتدعيم الخط الهجومى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

بينما الصفقة الثانية كانت التعاقد مع لاعب الوسط والذى حصد جائزة أفضل لاعب وسط فى أوروبا من الويفا ( الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) فرانك دى يونج والذى تألق مع أياكس آمستردام الهولندي خلال الموسم الماضي فى بطولة دورى أبطال أوروبا وتعاقد دى يونج مع البلوجرانا بعقد يمتد حتى عام 2025 في صفقة كلفت خزينة البارسا 86 مليون يورو.