رياضة | كريستيانو رونالدو يكتب وصيته ويحدد ورثته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يكتب وصيته ويحدد ورثته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة غريبة وغير متوقعة اجتمع النجم العالمي كريستيانو رونالدو بالعديد من المحامين في البرتغال خلال المعسكر الذي يستعد فيه المنتخب البرتغالي لملاقاة صربيا وليتوانيا وطلب منهم أن يكتب وصيته وبالفعل كتبها وحدد ورثته بعد وفاته.

وقد ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن نجم الكرة البرتغالية قد حدد صديقته جورجينا رودريجيز كوارثة وحيدة له بعد وفاته والتي ستحصل على مبلغ سيتخطي ال 300 مليون يورو وهو مقدار ثروة اللاعب.

وقد انضم النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفينتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي 2018 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.