رياضة | حسين الشحات يحرز هدف "عالمي" في مران الأهلي وأيمن أشرف يعود لمركز "المساك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الشحات يحرز هدف "عالمي" في مران الأهلي وأيمن أشرف يعود لمركز "المساك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لفت حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه في تقسيمة الفريق الأحمر والمقامة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وخلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أحرز الشحات هدفًا بطريقة عالمية بعدما سدد الكرة بخلفية مزدوجة.

أيمن أشرف يعود للمشاركة في قلب الدفاع

أعاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أيمن أشرف لاعب الفريق الأحمر للمشاركة في مركز قلب الدفاع بدلًا من الظهير الأيسر.