رياضة | حسين الشحات يحرز هدف "عالمي" في مران الأهلي وأيمن أشرف يعود لمركز "المساك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الشحات يحرز هدف "عالمي" في مران الأهلي وأيمن أشرف يعود لمركز "المساك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لفت حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه في تقسيمة الفريق الأحمر والمقامة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وخلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أحرز الشحات هدفًا بطريقة عالمية بعدما سدد الكرة بخلفية مزدوجة.
أيمن أشرف يعود للمشاركة في قلب الدفاع
أعاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أيمن أشرف لاعب الفريق الأحمر للمشاركة في مركز قلب الدفاع بدلًا من الظهير الأيسر.
وخلال التقسيمة التي أجراها فايلر قام بإعادة أيمن أشرف للمشاركة في مرمز المساك بعدما شارك أمس كظهير أيسر.
محمود وحيد يغيب عن المران
واصل محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن مران الأهلي الجماعي لليوم الثاني على التوالي.
ولم يشارك وحيد في مران الأهلي بسبب معاناته من إصابة بكدمة في الكاحل، ولم يتعافى من الإصابة.
وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إيقاف التقسيمة التي أجراها على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وقام المدرب السويسري بإيقاف التقسيمة لعلاج الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون كالتحرك قبل وبعد الكرة.
وقام فايلر بتوجيه عدة نصائح إلى اللاعبين خلال التقسيمة بضرورة تمرير الكرة بشكل سليم والتحرك أيضًا بشكل صحيح.
وكان الأهلي قد عين فايلر وجهازه الفني الجديد خلفًا للمقال مارتن لاسارتي، والذي رحل عن تدريب الفريق الأحمر بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف، والخروج من كأس مصر.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.