رياضة | صفقات باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقات باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت إدارة نادي باريس سان جيرمان سوق الانتقالات الصيفية التي انتهت مع الساعات الأخيرة من يوم الإثنين 2 سبتمبر، بصفقة من العيار الثقيل حيثُ تم التعاقد مع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قادماً من إنتر ميلان.

وتعادقت إدارة باريس سان جيرمان مع عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية ولعل صفقة إيكاردي هي الأبرز فيما يعد رحيل جيانلويجي بوفون وأدريان رابيو إلى يوفنتوس الإيطالي هو الأبرز.

وكان البرازيلي نيمار دا سيلفا قد شغل الرأي العام الرياضي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد إبلاغه لمسؤولي باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى برشلونة الإسباني.

واستمر نيمار في صفوف باريس سان جيرمان رغم اهتمام برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بمسألة التعاقد معه، وطالبت الإدارة الباريسية بالحصول على مبلغ 300 مليون يورو مقابل بيع عقد البرازيلي نيمار.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز صفقات باريس سان جيرمان خلال سوق انتقالات صيف 2019:

صفقات باريس سان جيرمان المبرمة خلال صيف 2019:

اندري هيريرا مجاناً من آرسنال

ميتشيل باكر مجاناً من آياكس أمستردام

مارسين بولكا مجاناً من تشيلسي

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سيرجيو ريكو إعارة من إشبيلية

ماورو ايكاردي إعارة من إنتر ميلان

عبدو ديالو بمقابل 32 مليون يورو من بروسيا دورتموند

ادريسيا غاي بمقابل 32 مليون من إيفرتون الانجليزي

كيلور نافاس من ريال مدريد

أبرز انتقالات الدوري الفرنسي هذا الصيف:

- ماورو إيكاردي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان

- كيلور نافاس من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان

- وسام بن يدر من إشبيلية إلى موناكو

- إسلام سليمان من ليستر سيتي إلى موناكو